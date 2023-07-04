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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

نشط أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم بصورة جماعية في أول جلسات البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ارتفع  رأس المال السوقي للأسهم 1.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.163.6 تريليون جنيه، صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوي 17685نقطة.

ربح  مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.74%، وصعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.61%

 

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