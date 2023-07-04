البورصة تربح 1.7 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم بصورة جماعية في أول جلسات البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 1.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.163.6 تريليون جنيه، صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوي 17685نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.74%، وصعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.61%