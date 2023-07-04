تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، بالأسواق المحلية وسوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو، ليسجل سعر كيلو الطماطم عند مستوى 2.5 و4 جنيهات للكيلو، كما استقر البرتقال الصيفي عند مستوى يتراوح بين 7 و13 جنيهًا، وفيما يلي نقدم لكم أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم داخل سوق العبور:

وترصد بوابة الوفد أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سجل سعر الجزر 7 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 16 جنيهًا والباذنجان البلدي 7 جنيهات والرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيهًا والملوخية 5 جنيهات والخيار 9 إلى 12 جنيهًا والخيار البلدي 6 إلى 9 جنيهات والبامية 24 و 30 جنيهًا وبلغ سعر القلقاس 5 إلى 9 جنيهات والثوم 18 و24 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البطاطس بين 7.5 و8 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو البصل بين 10 و13 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الكوسة بين 9 و17 جنيها، وسجل سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

فيما تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البامية بين 24 و30 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

يتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 18 و24 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البروكلي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 8 و18 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و11 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 9 و15 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البرقوق السكري بين 10 و20 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الأفوكاتو بين 60 و90 جنيهًا.