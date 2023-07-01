السبت 01 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم السبت

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة .. حالة من التباين تشهدها أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في رابع أيام عيد الاضحى المبارك في سوق العبور للجملة، وسجل التفاح الأخضر نحو 50، بينما حقق التفاح البلدي سعر 25، بينما سجل سعر الكيوي نحو 55، بينما سجل سعر التفاح الأصفر سعر 55.

 

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الاسواق المصرية والتغيرات السعرية التي تشهدها، وجاءت أسعاره على النحو الأتي:

txt

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو.. الصرف اليوم

txt

البحوث الإسلامية توضح الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر في الحج

أسعار الفاكهة اليوم السبت:

الفاكهة

سجل المشمش سعر 25.

بينما سجل التفاح الأخضر نحو 50.

وحقق العنب الأحمر نحو 35.

كما سجل سعر البطيخ سعر 40.

وسجل سعر التفاح السوري نحو 45.

وحقق التفاح المستورد نحو 55.

بينما حقق التفاح البلدي سعر 25.

كما سجل العنب الأخضر نحو 35.

بينما سجل سعر الخوخ نحو 30.

وسجل سعر اليمون سعر 25.

بينما سجل سعر الموز سعر 13.

 كما سجل سعر الجوافة نحو 12.

بينما سجل سعر التفاح الأصفر سعر 55.

كما سجل سعر البرقوق المستورد نحو 50.

كما سجل سعر الكانتلوب سعر 15.

بينما سجل سعر الكيوي نحو 55.

مواد متعلقة

بوفون يقترب من الدوري السعودي علي خطي نجوم أوروبا

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو.. الصرف اليوم

انتشال جثماني طفلين في الصف

انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بسوهاج

أسعار الخضراوات اليوم السبت

الجريدة الورقية