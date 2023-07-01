أسعار الفاكهة .. حالة من التباين تشهدها أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في رابع أيام عيد الاضحى المبارك في سوق العبور للجملة، وسجل التفاح الأخضر نحو 50، بينما حقق التفاح البلدي سعر 25، بينما سجل سعر الكيوي نحو 55، بينما سجل سعر التفاح الأصفر سعر 55.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الاسواق المصرية والتغيرات السعرية التي تشهدها، وجاءت أسعاره على النحو الأتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت:

الفاكهة

سجل المشمش سعر 25.

بينما سجل التفاح الأخضر نحو 50.

وحقق العنب الأحمر نحو 35.

كما سجل سعر البطيخ سعر 40.

وسجل سعر التفاح السوري نحو 45.

وحقق التفاح المستورد نحو 55.

بينما حقق التفاح البلدي سعر 25.

كما سجل العنب الأخضر نحو 35.

بينما سجل سعر الخوخ نحو 30.

وسجل سعر اليمون سعر 25.

بينما سجل سعر الموز سعر 13.

كما سجل سعر الجوافة نحو 12.

بينما سجل سعر التفاح الأصفر سعر 55.

كما سجل سعر البرقوق المستورد نحو 50.

كما سجل سعر الكانتلوب سعر 15.

بينما سجل سعر الكيوي نحو 55.