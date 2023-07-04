الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

منتخب مصر تحت 23
منتخب مصر تحت 23 سنة

يهتثم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والبطولة العربية للأندية وكأس مصر والقنوات الناقلة.

وهناك مباريات عديدة حاسمة اليوم الثلاثاء، سواءً على صعيد الأندية أو المنتخبات.

يُقام نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، كما تُلعب مباريات حاسمة في البطولة العربية للأندية وكأس مصر.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023
يلتقي منتخب مصر مع منتخب غينيا، والمغرب يستقبل مالي، في نصف نهائي كأس أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

أما في كأس مصر، يخوض الزمالك أهم مباراة له هذا الموسم بمواجهة المقاولون العرب في ربع النهائي.

وأخيرًا تُلعب مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي بعد تأجيلها كثيرًا نظرًا للأوضاع المضطربة في السودان.

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة 
مصر × غينيا (21:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4
المغرب × مالي (23:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4
مباريات اليوم في كأس مصر
الزمالك × المقاولون العرب (20:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1
مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية
الهلال × الصفاقسي (20:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية

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