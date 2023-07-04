الهجوم على جنين اعتداء غير مسبوق.. فلسطين على أعتاب انتفاضة ثالثة (فيديو)

دان العميد خالد عكاشة، العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، قائلا: "نحن أمام انتهاك واسع وعدوان غير مسبوق وإثم بشكل كبير من حيث استخدام إسرائيل لقوات سلاح الجو لقصف المدنيين ومنازلهم بحجة ملاحقة بعض العناصر".

وأضاف أن الأمر بالغ الخطورة عبر الدخول على هذه الكتل السكنية بالآلة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما ينذر أن يشعل الموقف والجانب الإسرائيلي لم يترك لإحدى الفرص للتدخل باعتبار أن القرار الإسرائيلي واضح وهو مايعكس أن القرار الإسرائيلي أسير للتيار الاستيطاني والمتطرف داخل الحكومة في تل أبيب ورئيس وزراء إسرائيل ارتكن للأصوات المتطرفة وهو ما يحرك المشهد والاحزاب منذ رمضان الفائت.



ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، إلى أن التيار المتطرف هو المتحكم في قرارات وصوت الحكومة الاسرائيلية وقد بدى ذلك واضحا منذ رمضان الماضي في المسجد الاقصى لكن الآن نحن في ساعة ذروة وهو اقتحام مخيم جنين.



ولفت عكاشة إلى أن العملية العسكرية الاسرائيلية في مخيم جنين لن تنتهي بسلامة الجانب الاسرائيلي قائلا :"لا أظن أنهم سيخرجون سالمين ودعوة الرئيس الفلسيطني لاتحاد الفصائل لمجابهة العدوان هو مشهد فلسطيني جديد في وحدة الساحات تحت العدوان الاسرائيلي".



وتوقع أن تكون فلسطين على أعتاب الانتفاضة الثالثة وإن اختلفت في الشكل والأدوات، قائلا:" نحن في بوادر انطلاق شرارة انتفاضة الثالثة وهي في طور ذلك منذ عدة أشهر وليس ضروري مقارنتها بالأولى والثانية ولكنها بشكل مختلف وبمعنى آخر وتكتيكات فلسطينة وقد فشلوا في الاقتحام منذ أسابيع ولجأوا لاستخدام الشباك الخداعية والقصف الجوي".



