فئات معينة ممنوعة من شرب القهوة لهذا السبب

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول القهوة والكافيين أيضًا القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الهلع أو القلق، بالنسبة لأولئك الذين يشربون القهوة، يقترح الخبراء تخميرها باستخدام مرشح ورقي، لأن القهوة غير المفلترة ترتبط بمعدلات أعلى للوفاة المبكرة، ويمكن أن تحتوي على مركبات ترفع مستويات الكوليسترول الضار، أو الكوليسترول الضار.

وأوضح علماء في الجامعة الأمريكية لعلم النفس خطورة القهوة على بعض الأشخاص، وفقًا لصحيفة هافينغتون بوست، ويشير الخبراء إلى أن حساسية كل شخص للمشروب مختلفة - فهناك من يستهلك الكثير من الكافيين، بينما يشعر بالرضا ولا يعاني من مشاكل في النوم ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يسبب المشروب تغيرات غير سارة في حالة النفس.

وقالت البروفيسور لورا جوليانو:"الأشخاص المعرضون لاضطراب القلق حساسون للكافيين - يمكن للقهوة أن تسبب لهم التوتر".

وأوضحت أن المكون الرئيسي للقهوة قادر على تعطيل مستقبلات الدماغ المسؤولة عن إنتاج مادة الأدينوزين، وهي مادة تقلل من قوة الطاقة ، وتساهم في الاسترخاء والنعاس نتيجة لذلك، تزداد مستويات العصبية والقلق والانفعالات العاطفية.

يوصي الخبير بتناول ما لا يزيد عن 400 ملغ من القهوة يوميًا.