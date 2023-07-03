محمود سعد ضحية جزار فاسد .. أكل لحم الحمير 20 عامًا

أثار الإعلامي محمود سعد موجة من الجدل، بعد اكتشافه أنه كان يأكل لحم الحمير لمدة 20 عامًا، وذلك بعد أن وقعت والدته ضحية لجزار فاسد يبيع لحم الحمير لزبائنه دون ضمير على أنه لحم بلدي، وأثار هذا الأمر حالة من الغضب لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفتحوا أبواب النيران على الجزارين.

لحم الحمير

محمود سعد يكشف لجماهيره أكله للحم الحمير

وأوضح الإعلامي محمود سعد أنه وقع ضحية لجزار فاسد كان يبيع لوالدته لحم الحمير طوال الـ 20 عامًا الماضية، وقال في فيديو له عبر حسابه في "فيسبوك": "قعدت 20 سنة آكل لحم حمير، أمي كانت بتجيب لنا كفتة من جزار قدام بيتنا، وبعدين أمي نزلت في مرة لقت المحل مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت قالولها كان بيدبح حمير، وطبعا الكفتة كانت من لحمة الحمير".

وأضاف محمود سعد: "أنا مين عشان أقول كلوا لحمة حمير، لا تحملوني مالا احتمل، لأن أنا راجل كبير، وممكن أزعل الأكل سر من أسرار البيوت مينفعش نتكلم فيه".

محمود سعد

وتابع محمود سعد: "أيام ما قالوا رجلين الفراخ قلت يا جماعة ميصحش، سيبوا الناس في حالها، كل واحد عارف ظروفه، دي أسرار عائلية خاصة جدًا، أنا أمي الله يرحمها لو عرفت أني قلت كده، ولاد كوثر بياكلوا لحم حمير مكنتش هتدخلني البيت.. الله يرحمها".

وأنهى محمود سعد حديثة: "الشعب المصري بيعرف يتصرف، محدش يقوله كُل إيه ومتاكلش إيه، إحنا أمي كانت بتعملنا سد الحنك، واللي قال بدعو لأكل الحمير أرجوك تأنى".

تامر أمين يدعو لتناول لحم الحمير

جدير بالذكر أنه منذ فترة أثار الإعلامي تامر أمين غضب الشعب المصري بعد تعليقه على واقعة على جزار باكستاني في الدقهلية؛ لبيعه لحوم الأحصنة للمواطنين، ودعوته لتناولها.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار على فضائية «النهار»، إذ قال :" الجزار اعترف أنها لحمة أحصنة، ولما سألوه كيف يبيعها وهى ممنوعة، برر موقفه بأنها حلال، فردوا عليه بأنهم لا دخل لهم بالحكم الشرعي ولا يتعاملون إلا من خلال القوانين التي تحدد ما هو مصرح به وما هو على نقيضه".

لحم الحمير

وأضاف أمين خلال حديثه سبب عدم أكل لحم الحمير قائلًا : "إحنا ليه مش بناكل لحم أحصنة وحمير؟"، مضيفًا: "عارف إن كلامي ممكن يكون صادم، لحمهم بيتباع ويؤكل في دول كتير من العالم، منهم دول متقدمة، لحم الأحصنة من الأطباق الغالية جدًا في باريس".