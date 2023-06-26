الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

محرك طائرة "يلتهم" عاملا في مطار أمريكي

طيران دلتا
طيران دلتا

لقي عامل في مطار بولاية تكساس حتفه يوم الجمعة، حينما "التهمه" محرك طائرة ركاب، بعد وقت قصير من هبوطها على المدرج.

ووفق ما ذكرته الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة الطيران، فإن "المحرك التهم" العامل، ليل الجمعة قرابة الساعة 22:25 بالتوقيت المحلي، بعد فترة قصيرة من هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا، "هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت تسير على المدرج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرك واحد فقط يعمل".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، كان الضحية يعمل في شركة "يونيفاي أفييشن"، التي تقدم خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها "دلتا".

وقالت شركة الطيران في بيان إنها أصيبت بـ "حزن شديد" لمقتل العامل، مؤكدة أنها تتعاون مع السلطات التي تتولى التحقيق في الحادث.
 

مواد متعلقة

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

2022.. عام استثنائى لقطاع التعدين بسلطنة عُمان وسط توقعات بمستقبل إيجابى وواعد

إيمان العاصي تعلن تعرضها لتهديدات حقيقية بسبب "جعفر العمدة".. فيديو

إيمان العاصي ضيفة "معكم" مع منى الشاذلي

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

أفضل الأدعية للمتوفي على مدار يوم الجمعة

عقرب يسبب أزمة على متن طائرة وتوقف محرك في منتصف الرحلة (فيديو)

أبجد هوز
الجريدة الورقية