تعليق قوي من أردوغان بعد حرق كتاب الله في السويد

علَّق الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، بعد حرق كتاب الله في "السويد" في أول أيام عيد الأضحى، قائلاً: "عاجلًا أم آجلًا سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مُقدسات المسلمين ليست حُرية فكر".

وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الخميس، أضاف أردوغان في تصريحات أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم: "مَن يرتكبون جريمة حرق القرآن في السويد ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر لن يبلغوا أهدافهم.. سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة مُمكنة حتى تتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".

وتابع قائلاً: "أود أن يعلم الجميع أننا (تركيا) لن نرضخ أبدًا لسياسات الاستفزاز أو التهديد".

تمزيق وحرق المصحف الشريف:

يُذكر أن سويديًا مُتطرفًا نفَّذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم يوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

من ناحية أخرى، استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تلقيه نسخة من القرآن هدية، في مدينة دربند الروسية، الإقدام على حرق المصحف، واعتبر أن مثل هذا التعامل مع الكتاب المقدس للمسلمين جريمة.

قال الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند: "بطريرك روسيا يُؤكد لنا دومًا أن المسلمين أخوتنا"، وهذا هو الحال لدينا.

أضاف: "هذا يُقوّي وحدة شعبنا.. المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب مُوحد.. هذا مقدس عند المسلمين وهو مُقدس أيضا بالنسبة للآخرين، نحن نعلم أنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس، ويقولون إنها ليست جريمة".

أردف: "هذا (إحراق القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا! وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات، إنها جريمة! وسنلتزم دائمًا بهذه القواعد التشريعية".