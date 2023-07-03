أضرار شرب اللبن الرائب قبل النوم

يحتوي اللبن الرائب على العديد من الفوائد الصحية، لذلك هناك العديد من الأشخاص الذين يتناولون الرائب قبل النوم لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول أضرار تناول اللبن الرائب قبل النوم.

أضرار اللبن الرائب قبل النوم

الشعور بعدم الراحة أو عسر الهضم

إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن تناول اللبن الرائب ليلاً قد يسبب عدم الراحة أو عسر الهضم، وهذا لأنه منتج ألبان غني بالدهون والبروتينات، والتي قد يصعب هضمها في هذا الوقت من اليوم عندما يكون التمثيل الغذائي منخفضًا.

نمو المخاط الزائد

يمكن أن يؤدي تناول اللبن الرائب قبل النوم إلى زيادة إفراز المخاط في الممرات الأنفية، ولكن يمكن أن يختلف التأثير من شخص لآخر وقد لا يكون صحيحًا بالنسبة للجميع، لذلك يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بالربو والسعال والبرد تجنب تناول اللبن الرائب على العشاء.

أفضل وقت لتناول الرائب

أكدت الدراسات أن أفضل وقت لتناول اللبن الرائب يكون في الصباح أو بعد الظهر مع الغداء، وذلك لأنه من السهل هضم اللبن الرائب في هذا الوقت من اليوم، ويمكن أيضًا تناوله كوجبة خفيفة في الصباح مغطاة بالفواكه مثل المانجو والموز.

يمكن أن يساعد تناول اللبن الرائب في تحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة وتعزيز صحة الأمعاء، ويحتوي اللبن الرائب أيضًا على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، مما يعزز صحة العظام ونمو العضلات، كما أنه سيعزز صحة الجلد والشعر، ولكن من الأفضل تناول اللبن الرائب الطازج للاستفادة القصوى من هذا المصدر الغني بالبروبيوتيك.

اللبن الرائب مفيد بشكل عام للجميع، ولكن يجب تجنبه إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يجب أن يستهلكوا اللبن الرائب باعتدال.