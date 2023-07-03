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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كولر يجتمع بلاعبي الاهلى قبل المران الجماعي

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

كولر، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

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محاضرة مارسيل كولر مع لاعبي الاهلى 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.

وحرص كولر على مناقشة الطاقم المعاون، بخصوص برنامج الإعداد الخاص بالفترة القادمة، والتي تشهد مباريات هامة للغاية خلال فترة زمنية قصيرة، بداية من لقاء الإسماعيلي ببطولة الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

 

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