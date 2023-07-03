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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كأس مصر.. بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بثنائية في الشوط الأول

بيرامدز والبنك الاهلى
بيرامدز والبنك الاهلى

كأس مصر، تقدم فريق بيراميدز على نظيره البنك الاهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بدور الـ 8 ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2022 ـ 2023.

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محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر

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موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

 

بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي في  كأس مصر 

أحرز هدف بيراميدز الأول بالمباراة اللاعب إسلام عيسي  في الدقيقة  4 ، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب  فخرى لاكاى من ضربة جزاء فى الوقت المتحسب بدلا من الضائع لينتهى المنعطف الأول بهدفين دون رد.

وتحدد انطلاق صافرة مباراة بيراميدز امام نظيره البنك الاهلى فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء على استاد القاهرة الدولى.

تشكيل البنك الاهلى الرسمي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

 خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

 الهجوم.. كريم بامبو

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي

فى الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

فى الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

فى الهجوم: فخري لاكاي

ويدير لقاء الليلة الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كل من أحمد رشدي ومصطفى حسين، وشاهندا المغربي، حكما رابعا، وهشام القاضي، حكما لتقنية الفيديو بمعاونة محمود عبد السميع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة الليلة لحساب الدور نصف النهائي،الفريق الآخر المتأهل من الزمالك والمقاولون العرب خلال المواجهة التي تقام بينهما مساء الغد.

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