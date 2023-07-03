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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية الأربعاء

الاهلي
الاهلي

ينظم النادي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي والتي ستقام بملعب برج العرب في بطولة الدوري.

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عمرو السولية يخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الأهلي اليوم

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

 

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي 

في سياق مٌتصل ، بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

 

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

 

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.

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عمرو السولية يخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الأهلي اليوم

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