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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي أشهي كيكة جزر لمرضى السكري

كيكة الجزر
كيكة الجزر

تعتبر كيكة الجزر لمرضى السكر من أفضل الحلويات الصحية المناسبة التي يمكن صنعها لمرضى السكري، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

كيكة الجزر 


مقادير كيكة الجزر

- الجزر : كوب (مبشور)
- القرفة : ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- عصير التفاح : نصف كوب
- لوز : نصف ملعقة صغيرة (مبشور)
- حليب : نصف كوب (خالي الدسم)
- الفانيليا : 3 ملاعق صغيرة
- بياض البيض : 2 حبة
- السكر البني : ربع كوب
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- دقيق : 2 كوب
- زبيب : كوب

كيكة الجزر 
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طريقة التحضير


حمي الفرن على  درجة حرارة 180 مئوية.
بطني قالب كيك بورق الزبدة.
في وعاء، اخلطي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، والقرفة، واللوز المبشور، والسكر البني.
في وعاء آخر، اخلطي عصير التفاح، والحليب، وبياض البيض، والزيت النباتي، والفانيليا حتى تمتزج المكونات.
أسكبي المزيج السائل فوق خليط الدقيق والقرفة.
قلبي بهدوء حتى تمتزج المواد وتحصلي على مزيج ثخين القوام.
أضيفي برش الجزر والزبيب وقلبي الخليط بالسباتيولا حتى تتداخل المكونات.
اسكبي الخليط في قالب الخبز المحضّر ووزعيه بالتساوي.
أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 30-35 دقيقة حتى ينضج.
أخرجي القالب من الفرن بعد تمام النضج، واتركيه جانباً لحوالي 15-20 دقيقة حتى يبرد، ثم اقلبيه في طبق التقديم، وقطعيه لشرائح وقدميه.

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