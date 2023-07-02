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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل تشيز كيك باللوتس مثل المطاعم

تشيز كيك لوتس
تشيز كيك لوتس

تشيز كيك باللوتس من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع، وتتميز بمذاقها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

تشيز كيك

 

طريقة عمل تشيز كيك باللوتس

المقادير

- بسكويت : 200 غم (اللوتس / مطحون)

- الزبدة : 100 غراماً (سائلة)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- سكر : 2 كوب

- حليب بودرة : 2 كوب

- لبن زبادي : كوب

- القشطة : علبتين

- الزبدة : كوب (اللوتس / مذوبة بحمام مائي / للتزيين)

- بسكويت : 2 ملعقة كبيرة (اللوتس / مطحون / للتزيين)

- الفراولة : حبات (للتزيين)

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طريقة التحضير

ضعي البسكويت المطحون بوعاء الخلط، وأضيفي الزبدة السائلة، والقرفة، واخلطي المكونات باليد حتى يتشكل لديك خليط متجانس.

رصي خليط البسكويت بقاع قالب التشيز كيك، وأدخلي القالب للفرن لمدة 5 دقائق، على درجة حرارة 180.

 

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لتحضير الطبقة الثانية: اخلطي السكر، مع الحليب البودرة، واللبن الزبادي والقشطة، وصبي الخليط فوق قاعدة البسكويت، وأدخلي القالب للرف السفلي في الفرن لمدة 10 دقائق.

ذوبي زبدة اللوتس على حمام مائي، وزيني بها تشيز كيك اللوتس، وأدخليها للثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

للتقديم: زيني تشيز كيك اللوتس بالبسكويت المطحون، وحبات من الفراولة الطازجة.

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