موعد انطلاق أولي مشاهد مي عمر "نعمة الأفوكاتو"

تدخل النجمة مي عمر لوكيشن تصوير مسلسلها الجديد “نعمة الأفوكاتو” منتصف شهر يوليو الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث كان من المفترض أن يبدأ المخرج محمد سامي تصوير أحداث المسلسل قبل إجازة عيد الأضحى الماضي.

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مى عمر

لكنه لم يتمكن من الانتهاء من التحضيرات الكاملة للمسلسل، لذلك قرر انطلاق التصوير فى مطلع شهر يوليو، لكن أيضًا لم يتمكن من إطلاق التصوير، نظرًا لأجازة العيد التي استمرت أسبوعًا كاملا.

شخصية مي عمر

ومن المقرر أن تجسد مى عمر فى المسلسل دور "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

علاقة مشروعة

وكانت تألقت مي عمر مؤخرًا فى رمضان الماضي بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

مى عمر

وكانت شاركت الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت مي عمر بإطلالة جذابة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بادي وعليه بليزر أسود ونسقت عليهما بنطالا أسود صمم من الجلد اللامع، فيما انتعلت هاف بوت بنقشة الزيبرا.

وفضلت ترك خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالأحمر الصارخ في الشفاه.

حياتها

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية، تخرجت في قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

مى عمر

دراستها

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها.

وبدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا.

وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

مى عمر

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور.

وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.