مي عمر تقتحم خزانة ركين سعد في حفل زفاف ابنة خالد صلاح

أثارت الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي حالة من الجدل بإطلالتها اللافته وذلك خلال حضورها حفل زفاف أبنه الصحفي خالد صلاح.

وتألقت مي عمر بإطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش ناعم باللون البينك، مستوحى من حورية البحر Mermaid ، في النصف السفلي مزود بزهور شيفون مقطوعة بالليزر، ويصل سعر الفستان إلى ألف دولار، أي ما يقترب من 31 ألف جنيه مصري.

وجاءت إطلالة مي عمر نسخة طبق الأصل من إطلالة الفنانة الأردنية ركين سعد التى سبق وارتدت نفس الفستان في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2022 الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

أما من الناحية الجمالية، صففت خصلات شعرها بشكل ناعم على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

على جانب آخر، تستعد مي عمر لتصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو" خلال الأيام المقبلة.

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان 2024 من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، إنتاج مها سليم ويشارك في بطولته أحمد زاهر وطارق النهري.

وتقدم مي عمر خلال أحداث المسلسل شخصية "نعمة" التي تعمل محامية.

ويعد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" خامس تعاون بين أحمد زاهر ومي عمر في الدراما، بعدما سبق وشاركا في مسلسلات "حكاية حياة" عام 2013، و"كلام على ورق" عام 2014 ومسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، ومسلسل "لؤلؤ" عام 2020.

كما يعرض لركين سعد حاليا الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" عبر منصة Watch it، ومكون من عشر حلقات على غرار الجزء الأول، وتذاع كل أربعاء حلقتين.

المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل ، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم و مينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.