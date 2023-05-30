محمد سامي: والد مي عمر فسخ خطوبتنا واستمريت بحبها 5 سنوات

كشف المخرج محمد سامي سر نجاح علاقته مع زوجته مي عمر قائلًا: السعادة قرار، وأنا ومي أخدنا قرار نكون عائلة سعيدة، قررنا أن نحترم بعض ونساعد بعض وعندما نتشاجر يكون باحترام، والميزة التي نتميز بها أننا أصدقاء قبل الزواج بكثير.

وأضاف محمد سامي خلال استضافته وزوجته مي عمر ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: والدها بعد خطوبتنا رآني في موقف وأنا متعصب جدا فقرر فسخ الخطوبة، وظللنا خمس سنوات كذلك ولكني لم أيأس، وجعت دماغه طول الخمس سنين إلى أن وافق على الزواج، ومن ثلاث سنوات في عيد زواجنا أرسل لي رسالة يشهد لي أنه كان مخطئا وسعيد لأنني أصون ابنته.

وكان أوضح المخرج محمد سامي، أن من أصعب المواقف التي مرت عليه هو وفاة شقيقته، متابعا أن أعماله لم تكن تجارية وللاستهلاك السريع، قائلا: "إن كانت أعمال محمد سامي للاستهلاك السريع ما كناش فاكرين مسلسل البرنس، والأسطورة، وآدم، ومع سبق الإصرار".

ورد على تصريحات الفنانة ناهد السباعي بأنها من الممكن أن تتعاون معه دون وجود الفنانة مي عمر في العمل، قائلا: "ربنا يكرمها"، مؤكدا أن الناجح في مصر يُدعم من الشعب والدولة والفنانين، متابعا أنه كان يتمنى عمل مسلسل مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وفيلم مع الفنان عادل إمام والراحل وحيد حامد.

محمد سامي ومي عمر

وكشف سامي أنه عندما يكتب عمل ما يتخيل الفنانة مي عمر بطلته حتى وإن لم يكن لها، لأنه يكتب بطريقة مخرج، لافتا إلى أن أصعب مشهد صوره هو أغاني مسلسل "لؤلؤ" لأنهم كانوا يتضمنوا أعمال جرافيك.

وأشار إلى أنه يصاب بالضغط أثناء التصوير وهذا يجعله عصبيا لكنه لم يسب أحدا، متمنيا العمل مع الفنانة عبلة كامل معتقدا أنه سيظهرها بشكل مختلف وسيخرجان بعمل كبير.

وقال محمد سامي إنه عندما يعمل كمؤلف فأنه يعتبر نفسه يعمل لدى محمد سامي المخرج، مضيفا: "مهما ألفت 100 عمل ما حدش هيقول محمد سامي المؤلف، هيقول محمد سامي المخرج بيألف".

وشارك سامي في وسم دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور قصته في حي السيدة زينب ويتناول العديد من الأحداث المشوقة، بما في ذلك زواج جعفر من أربع نساء واختطاف ابنه ومأساته الكبيرة. يضطر جعفر في العديد من المواقف للكذب على عائلته.

محمد سامي يجدد تعاونه مع محمد رمضان بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة

وجدد سامي تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل درامي جديد، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حوله حتى الآن. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة".

تضم قائمة أبطال مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من كبار الفنانين المصريين بما في ذلك محمد رمضان وزينة ومي كساب ودعاء حكم وأحمد فهيم وإيمان العاصي وعصام السقا ومنة فضالي وغيرهم.