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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مفاجأة في قضية فالفيردي وباينا الشهيرة

فالفيردي وباينا
فالفيردي وباينا

انتهت التحقيقات في القضية الشهيرة بين الأوروجواياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، وأليكس باينا، لاعب فياريال، بعدما تشاجرا الثنائي عقب مباراة فريقيهما، والتي انتهت بفوز الغواصات الصفراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وكان لاعب فياريال قد تقدم ببلاغ للجهات القضائية الإسبانية يتهم فيه فالفيردي بالاعتداء عليه جسديًا عقب نهاية المباراة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجهات القضائية الإسبانية رفضت التحقيق في الشكوى المقدمة من نجم فياريال ضد فالفيردي.
وأوضحت أن المحكمة رقم 48 في العاصمة مدريد، هي التي رفضت التحقيق في شكوى باينا.
وأوضحت أن القاضي، المنوط به اصدار الحكم في القضية، أعتبر أن الادعاءات التي قالها باينا ضد نجم ريال مدريد غير مثبته بدليل، كما أنها لا تتشابه مع الفيديوهات التي أرسلها الملكي للشرطة، من أجل المساعدة في التحقيقات.
وذكرت "ماركا" ان باينا لم يقول الحقيقة، بعد البيان الذي أصدره فريقه فياريال، والذي أكد فيه أنه تعرض لاعتداء من قبل فالفيردي أمام الشرطة، لكن هذا الأمر لم يحدث إطلاقًا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ألفارو أودريوزولا، زميل فالفيردي في ريال مدريد، نفى توجيه الأوروجواياني أي لكمة لباينا.
كما أوضح أدوريوزولا أمام القضاء الإسباني أن كل ما حدث يعد شجار لفظي لم يتخطى ذلك الأمر ولم يشتبكا اللاعبين.
وشددت على أن القاضي أمر بإغلاق القضية بعد سماع الشاهد على الواقعة والذي نفي تعرض اللاعب للضرب من قبل فالفيردي.

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