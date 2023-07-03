ريال مدريد يدرس الانسحاب من سباق التعاقد مع "ميسي" تركيا

يدرس ريال مدريد الإسباني الانسحاب من سباق التعاقد مع لاعب وسط فنربخشة التركي أردا جولر، والمُلقب ب "ميسي" الكرة التركية، بعدما أبدى موافقة على الانتقال لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أدرك تمامًا أن جولر أصبح لاعبًا ضمن صفوف برشلونة، بعد الاتفاق الذي تم بين إدارة البارسا والنادي التركي.

وأوضحت التقارير أن الملكي لن يستمر في التفاوض، بعدما علم برغبة جولر في ارتداء قميص البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، يقترب برشلونة من تدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رحل الإسباني سيرجيو بوسكيتس لإنتر ميامي خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء تعاقده مع البلوجرانا.

ويرغب البارسا في التعاقد مع جولر، خلال الميركاتو الحالي، بعدما أظهر قدرات كبيرة مع فريقه خلال الموسم الماضي.

وحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة أصبح قريب للغاية من اتمام تعاقده مع جولر خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد زيارة ديكو المدير الرياضي للبلوجرانا لتركيا خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن برشلونة اتفق مع إدارة فنربخشة على دفع 17.5 مليون يورو، بجانب تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق التركي للموسم المقبل، لينتقل النجم التركي بعد ذلك للبارسا.

وشددت "موندو ديبورتيفو" على أن برشلونة توصل للاتفاق هذا، لكي يضمن رضا فنربخشة على اتمام الصفقة، بالإضافة إلى ضمان عدم فشل انتقال جولر للفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب قواعد اللعب المالي النظيف من قبل الليجا.

وأكدت أن جولر لديه رغبة كبيرة في الانتقال لبرشلونة، لذلك يضغط على إدارة فنربخشة، من أجل السماح له بالرحيل للعملاق الكتالوني.

وكان برشلونة قد نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر خلال الموسم الماضي، ليبدأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في بحثه عن تدعيم صفوف فريقه خلال الموسم الجديد.

ويأمل المدرب الإسباني في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، حيث سيخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، مما يجعله مقبل على موسم صعب وقوي.