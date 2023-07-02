حضري كيكة جوز الهند باللبن على طريقة المطاعم

تعد كيكة جوز الهند باللبن من أشهي الوصفات التي يفضلها الكثيرين، وهي كيكة طعمها مختلف غاية في اللذة، تعتبر من اسهل الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

كيكة جوز الهند باللبن

مقادير كيكة جوز الهند باللبن

- للتزيين :

مربى المشمش : ربع كوب

جوز الهند : نصف كوب (مبشور)

- طحين : 2 كوب

- جوز الهند : نصف كوب (مبشور)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- البيض : 4 حبات

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

كيكة جوز الهند باللبن



طريقة التحضير



سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نخلّي الطحين في وعاء، ثم أضيفي جوز الهند، والملح، والبيكنج باودر.

اخفقي البيض، والسكر، والفانيليا، واللبن الزبادي، جيداً في وعاء آخر.

أضيفي خليط الطحين إلى مزيج البيض واللبن، وقلّبي برفق حتى تتجانس المكونات.

حضري صينية فرن وادهنيها بالزبدة ورشيها بالطحين، ثم اسكبي مزيج الكيك في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى النضج، ثم أخرجيها واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً.

اقلبي الكيك في طبق التقديم، وادهنيه بالمربى، وزيّني بجوز الهند وقدميه.