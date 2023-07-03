تعليق ناري من الناتو حول الهجوم الأوكراني المُضاد

يعتبر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن الهجوم الأوكراني المُضاد يتحرك "ببطء مُتوقع"، حسبما أفاد رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، "روب باور".

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو"، أن تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة للحلف، والتي تنص على اتخاذ إجراءات في حالة حدوث مُواجهة عسكرية مع روسيا، سيستغرق سنوات عديدة.

وقال باور: "القوات الروسية ستتعافى في السنوات القادمة، ونحن سنستمر في النظر إلى روسيا على أنها تهديد خطير. قد يمنحنا هذا الوقت، لأن تشكيل قوات عالية الجاهزية ضروري للتنفيذ الكامل للخطط الدفاعية الجديدة، ويتطلب عددًا كبيرًا من السنوات".

وأضاف: "الهجوم المُضاد صعب، فلا داعي للاعتقاد أنه نُزهة. هناك عدد كبير من الروس في أوكرانيا وعقبات دفاعية كبيرة. إذن فليس من المستغرب أن هذا الهجوم المُضاد لا يسير بسرعة".

الخارجية الأمريكية تُؤكد أن قمة الناتو ستُقدم دعمًا ملموسًا لأوكرانيا:

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن قمة حلف الناتو في فيلنيوس ستُقدم دعمًا ملموسًا لأوكرانيا.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، "سترون دعمًا ملموسًا من قِبل الناتو لأوكرانيا في ختام القمة، وسيشمل مساعدات أمريكية".

وأوضح أن الحديث يدور عن دعم سياسي وإجراءات عملية على حد سواء.

وأضاف المتحدث أن المشاركين في القمة سيُناقشون كذلك "أحداث الأيام الأخيرة" في روسيا.

يُذكر أن قمة الناتو ستُعقد بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المُقبل.