تعليق صادم من الناتو بعد حرق كتاب الله في السويد

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن إحراق القرآن ليس مُخالفًا للقانون في السويد، وستستمر المُفاوضات مع تركيا حول عضوية البلاد في الحلف، قائلاً "هذه الأفعال المُسيئة التي تستحق الإدانة، ليست بالضرورة غير قانونية في نظام قانوني سيادي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، وصف ستولتنبرج عملية إحراق القرآن بـ"حُرية التعبير".

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن يعقد ممثلو أنقرة وستوكهولم اجتماعًا في بروكسل.

تصريح قوي من أردوغان على حرق القرآن في السويد:

وصرح أردوغان ردًا على حرق القرآن في السويد، في أول أيام عيد الأضحى، بالقول إنه "عاجلا أم آجلا، سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مُقدسات المُسلمين ليست حُرية فكر".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافًا لبعض الدول الأخرى.

وقال بوتين: "روسيا تكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المُسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شائعًا في جميع البلدان.

وأضاف: "إنه مُقدس للمُسلمين وللآخرين. نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضًا أن هذه ليست جريمة".

وشدد على أن الاحترام المُتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمُسلمين تُعززان وحدة الشعب الروسي.

وخاطب بوتين إمام مسجد الجمعة في مدينة دربند بداغستان، سيدياخيا سيدوف، قائلًا: "الحمد لله، بفضل رجال دين مثلك، لدينا تعايش وسلام قوي بين الأديان والطوائف في البلاد".