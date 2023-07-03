اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين

أعلنت جامعة الدول العربية، عن عقد اجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين.

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تصعيد لجيش الإحتلال في مدينة جنين الفلسطينية

منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

استهدفت طائرات الاحتلال مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، واقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برافقتهم جرافات عسكرية مدرعة، مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

أعلنت السلطات الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين، بزعم تحصن مسلحين داخله.

مسيرات وقذائف مضادة للدروع ضد سكان مدينة جنين:

وتم فرض حصار على المسجد واستخدمت القوات الإسرائيلية القذائف المضادة للدروع والطائرات المسيرة في الهجوم. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد القتلى جراء العملية العسكرية ارتفع إلى 8، وأصيب أكثر من 40 شخصًا، من بينهم 10 في حالة حرجة.

مسجد الأنصار بجنين

جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار في جنين بحجة وجود انفاق

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد قام الشبان المتحصنون بداخل المسجد بالفرار من خلال نفق حفروه بجانب المسجد، وأدعي الجيش الإسرائيلي وجود نفق داخل المسجد.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك، بيانًا مشتركًا جاء فيه: "فى عملية مشتركة، استهدفنا مقرًا للفصائل الفلسطينية فى جنين وعناصر "كتيبة جنين"، استُخدم كنقطة مراقبة، ومكانًا لتجمع وتسليح العناصر".