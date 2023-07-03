جولر يعصف بأحلام ريال مدريد ويفضل برشلونة

يبحث برشلونة عن تدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق، عقب انتهاء تعاقده مع البلوجرانا.



ويتطلع الفريق الإسباني للتعاقد مع الموهبة التركية أردا جولر، لاعب وسط فنربخشة التركي خلال الميركاتو الحالي، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه.

وأصبح جولر المُلقب ب "ميسي تركيا" هدف العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

تفاصيل ضغط جولر للانتقال لبرشلونة



كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يقترب من التعاقد مع جولر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما زار ديكو المدير الرياضي للبارسا تركيا.

وأوضحت أن إدارة برشلونة تمتلك اتفاق مع نظيرتها فنربخشة على دفع 17.5 مليون يورو، بالإضافة إلى تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق التركي للموسم المقبل، ثم بعد ذلك ينتقل للبلوجرانا.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة،توصل لهذا الاتفاق من اجل ارضاء فنربخشة، بجانب عدم فشل انتقال اللاعب للبلوجرانا خلال الميركاتو الحالي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن جولر يرغب بشدة في الانتقال للبارسا، مما يجعله يضغط بقوة على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل للكامب نو.

في سياق متصل، يبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد، حيث يرغب المدرب الإسباني في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.