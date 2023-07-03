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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طفل يسقط من ارتفاع شاهق.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

الطفل قبل سقوطه
الطفل قبل سقوطه

سقط طفل عمره 6 سنوات بعد أن انفك حزام الأمان المثبت في حبل الانزلاق بأحد المناطق الترفيهية، وسط منطقة غابات في المكسيك.

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 ظهر الطفل في مقطع فيديو متداول، وهو يتدلى على حبل الانزلاق ويلحق به أحد العاملين، ولكنه بعد ثوان ينفك حزام الطفل ويسقط أرضًا وتعلو صرخات والدته.

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الحادثة وقعت الأحد الماضي، في ولاية نويفو ليون المكسيكية، وفق ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" وأوضحت أن الطفل يخضع للعلاج بعد السقوط.

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 سقط الطفل في بركة اصطناعية تقع أسفل منطقة اللعبة، عن ارتفاع يقرب من 40 قدمًا (12 مترًا) وقفز خلفه سائح كان قريب من البركة، وأنقذ الطفل الذي يدعى سيزار. 

ألقى أفراد الأسرة اللوم على ضعف تدريب موظفي المنطقة الترفيهية، وعلى عدم التعامل مع الوضع بشكل أفضل.

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