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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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العصابات تقبض على الشرطة في المكسيك.. فيديو

شرطة المكسيك
شرطة المكسيك

 اختطفت عصابة مسلحة 14 ضابطًا من الشرطة في جنوب المكسيك، ما دفع السلطات إلى نشر عددًا كبيرًا من ضباط الشرطة في الشوارع.

 وأفاد أمين أمن وحماية مدنية ولاية تشياباس في بيان بأن جميع الضباط الـ14 رجال، وأن عملية جوية وبرية قيد التنفيذ لتحديد مكانهم.

 وقال مسؤول في الشرطة، إن الضباط كانوا يسافرون إلى العاصمة تشياباس في شاحنة نقل الأفراد عندما تم اعتراضهم من قبل شاحنات عدة تحمل مسلحين.

 إطلاق سراح السيدات أثناء اختطاف رجال الشرطة:

 وأضاف المسؤول في الشرطة، أن النساء اللواتي كانوا في السيارة تم إطلاق سراحهن، فيما تم اختطاف الرجال.

 وقع الاختطاف على الطريق السريع بين أوكوزوكوتلا وتوكستلا غوتييريز، بحسب ما ذكرت شبكة ABC.

 تصاعدت العنف في منطقة الحدود بين المكسيك وغواتيمالا في الأشهر الأخيرة بسبب نزاع ترابي بين عصابة سينالوا - التي تهيمن على المنطقة - وجيل جديد من عصابة خاليسكو.

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