نجم الترجي التونسي يقترب من الدوري السعودي

اقترب حمدو الهوني نجم وسط الترجي التونسي من الرحيل عن صفوفه فريقه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الطائي السعودي فتح خط مفاوضات مع حمدو الهوني للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح حمدو الهوني لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي في شهر يونيو الماضي ولكن يكلف ناديه الجديد أي أعباء مالية لشراء عقده.

ومثل حمدو الهوني فريق أهلي طرابلس الليبي، قبل أن يحطَّ رحاله في أوروبا مع سانتا كلارا البرتغالي، مرورًا برديف بنفيكا، وانضمَّ بعدها إلى الترجي التونسي، وأسهم في تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

ودع نادي النصر السعودي الثنائي الأجنبي، البرازيلي لويس جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس.

النصر أعلن رحيل لويس جوستافو وألفارو جونزاليس بعد نهاية عقديهما مع الفريق.

وترك النصر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي " لويز جوستافو.. شكرًا لك أمنياتنا لك بالتوفيق». وأضاف: «شكرا ألفارو.. نتمنى لك التوفيق».

وانضم جوستافو البالغ من العمر 35 عاما في الصيف الماضي لصفوف النصر لمدة موسم واحد قادما من فناربخشه التركي، ومثل الأصفر العاصمي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 4، بينما انضم ألفارو جونزاليس «33 عاما» إلى صفوف النصر في 29 أغسطس 2022 بعقد لمدة عام، مع أفضلية التجديد موسما آخر، ومثل الأصفر في 25 مباراة، وسجل هدفا وحيداً.

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من حسم التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة لن تكلف الفريق سوى راتب اللاعب السنوي فقط.