الهلال السعودي يعلن 5 مواجهات ودية للموسم الجديد

يستعد الهلال السعودي بخوض 5 مباريات ودية خلال الوقت المقبل من شهر يوليو الجاري استعدادًا وتحضيرًا للموسم الجديد 2024/2023.

وصلت مساء أمس الأحد بعثه الهلال السعودي إلى النمسا لدخول لمعسكر مغلق خلال الفترة التحضرية للموسم الجديد.

يقود فريق الزعيم تدريبًا خلال فترة المعسكر البرتغالي جورجى جيسوس المدرب الجديد الذي تعاقدت معه قبل سفر البعثة خلال الوقت الحالي خلفًا لرامون دياز.

كانت إدارة الهلال السعودي تعاقدت مع البرتغالي جورجى جيسوس لمدة موسم حتي نهاية موسم 2024.

يخوض الهلال السعودي خلال شهر يوليو معسكرًا مغلقًا خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يلعب 5 مباريات خلال فترة المعسكر بالنمسا.

الهلال السعودي و فيلدين النمساوي:

يخوض الهلال السعودي أول مبارياته خلال فترة المعسكر أمام فيلدين النمساوي مساء الجمعة 7 يوليو 2023 المقبل ولم يُحدد التوقيت.

الهلال السعودي و جوريكا البلغاري:

تأتي جوريكا البلغاري ثاني مباريات الهلال السعودي في المعسكر بالنمسا وتقام المباراة 10 من شهر يوليو 2023 المقبل يوم الإثنين.

الهلال ولفسبرجر النمساوي:

يلعب الهلال السعودي ثالث مبارياته أمام لفسبرجر النمساوي الجمعة 14 من شهر يوليو 2023 المقبل.

الهلال السعودي و دينامو كييف الأوكراني:

يخوض فريق الهلال السعودي آخر مبارياته بالنمسا أمام دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء 19 من شهر يوليو 2023 الشهر الجاري.

الهلال السعودي ضد الكويت الكويتي:

يسافر الهلال السعودي في طائرة خاصة بعد إتمام المعسكر الخارجي الذي يٌقام بالنمسا بخوض الفريق 4 مباريات ودية خلال فترة المعسكر.

يلعب الزعيم آخر مبارياته بالمباريات الودية أمام الكويت الكويتي في الرياض 23 من شهر يوليو 2023 من الشهر الجاري.

قائمة الهلال السعودي لمعسكر النمسا:

عبدالله المعيوف - سلمان الفرج - ياسر الشهراني - سالم الدوسري - محمد البريك - ناصر الدوسري - محمد العويس- عبدالإله المالكي - محمد كنو - متعب المفرج - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - على آل البليهي - صالح الشهري- عبدالله الحمدان - حبيب الوطيان - سعود عبدالحميد - مصعب الجوير- حمد اليامي- عبدالله رديف- أحمد آل جييع- سعد الناصر - محمد القحطاني- محمد الخبيري- معاذ فقيهي - موسي ماريجا- آندري كاريلو- ميشيل ديلجاو.