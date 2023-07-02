غدًا.. طلاب أزهر الشرقية يستأنفون امتحانات الثانوية بعد قضاء العيد

يستأنف طلاب القسم العلمي بالصف الثالث الثانوية بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، غدا الاثنين، إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول في مادة الفيزياء، وذلك بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وطالب عدد من أولياء الأمور، من بينهم الدكتور خالد عمارة استشاري الأمراض الجلدية، أن يُراعى في مرحلة التصحيح؛ فهم الطالب في حل الإجابة دون التقيد بالنموذج المُعد، وأن يُعطى الطالب الدرجة على كل خطوة صحيحة سجلها في كراسة الإجابة دون النظر للناتج النهائي.

وطالب عمارة أيضا، أن يقوم بتصحيح كراسات الإجابة مُتخصصين لكل مادة دراسية، وليس مدرس غيره، مثلا المواد الشرعية يصححها المدرس الشرعي، واللغة العربية يصححها مدرس العربي، واللغة الاجنبية يصحها مدرس الإنجليزي، والرياضة يصحهها مدرس الرياضيات، وكذلك مواد العلوم من كيمياء وفيزياء وأحياء، لانهم هم الأجدر والاكفاء بالمنهج الدراسي الذي قاموا بتدريسه للطلاب لأكثر من 9 أشهر.

وأوضح أن مدرس المادة، سيكون في صف الطالب، وسيراعي ظروفه في البيئة الامتحانية من رهبة وتوتر وقلق، لافتاً إلى أن رسالته تلك تنبع من حرصه على مصلحة أبناءنا الطلاب زهرة شباب مصر، ولكي يأخذ كل طالب حقه دون نقصان، خاصة وأنه نجلته تعرضت للظلم من 3 سنوات، وعندنا تظلمت تم انصفاها قضائيا، وحصلت على 14 درجة دون أن تستفاد منهم خاصة وأن العام الدراسي الجامعي الأول كان قد انتهى، وتغير بذلك مشوارها التعليمي بسبب الظلم الذي وقع عليها، ولذلك طالب عمارة؛ شيخ الأزهر مراعاة ذلك في مرحلة التصحيح هذا العام حتى لا يتعرض أحد الطلاب لما تعرضت له نجلته من قبل، وأن يحصل الطلاب على حقهم طبقا للاجابات التي دونوها في كراسة الإجابة.