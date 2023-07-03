500 ألف مواطن ترددوا على مراكز شباب المنيا ضمن مبادرة" العيد أحلى "

اختتمت فاعليات مبادرة العيد احلى بمراكز شباب محافظة المنيا ، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، والتى استمرت خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،’ حيث استقبلت مراكز الشباب بمحافظة المنيا أكثر من نصف مليون متردد خلال أيام العيد ،منذ اول ايام عيد الاضحى المبارك بإستقبال المصليين بساحات وملاعب مراكز الشباب بالمنيا ، والذى استقبل ما يقرب من ربع مليون أدو صلاة العيد ، كما تردد الأطفال والشباب وكافة أفراد الأسرة للإستمتاع وقضاء إجازة العيد بمراكز الشباب ، والذى تعدى أيضا الربع مليون متردد من كافة الأعمار .

الجدير بالذكر، أن مراكز الشباب فتحت أبوابها للمواطنين لقضاء إجازة العيد ، واستقبلت حمامات السباحة وحدائق الطفل ، والملاهي، والنوادي الإجتماعية ، والكافيهات ،واستمتع المترددين بالفقرات الفنية ، والفنون الشعبية التى تم تقديمها ، وتوزيع الهدايا ولعب الأطفال على المترددين ، لإدخال البهجة والسرور ،وجذب كافة أفراد الأسرة إلى مراكز الشباب.

أشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مراكز الشباب بالمنيا فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر خلال أيام العيد حتى منتصف الليل ، واستقبلت أكثر من نصف مليون مواطن بكافة الأحياء والقرى والنجوع ،كما كان هناك توافد كبير أيضا على الأندية والهيئات الرياضية من قبل الاعضاء والمترددين .

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة ، قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات ، وسير العمل خلال أيام العيد ،ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، ومتابعة وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.، وإشراف وكلاء ومعاونى المديرية.