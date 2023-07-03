شباب جنين يواجهون رصاص قوات الاحتلال بالحجارة (شاهد)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة فجر اليوم الإثنين، على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، أسفر عنه استشهاد 6 أشخاص وإصابة عشرات الفلسطينيين حتى الآن.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الإثنين، لحظة مواجهة أهالي جنين صواريخ قوات الاحتلال بالحجارة.

وأظهر الفيديو تواجد مجموعة من الشباب خلف إحدى العمائر بجنين وهم يلقون دبابات قوات الاحتلال بالحجارة.

الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من تداعياته





وفي سياق آخر، دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

كما حذرت الأمانة العامة، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الآمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، وتدعو المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال في جنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد.

واعتبرت المنظمة - في بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ما يجري في جنين مجزرة وجريمة حرب

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن ما يجري في جنين من استخدام آليات عسكرية ثقيلة، وقصف المنازل والمساجد والمراكز الطبية بالصواريخ، وارتقاء الشهداء، وإصابة العشرات هو مجزرة وجريمة حرب وعدوان وحشي بشع يقترفه جيش الحكومة الفاشية، وتتحمل حكومة نتنياهو العنصرية النازية المسؤولية كاملة.

وأضاف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، أن ما يحدث هو نتيجة الصمت الدولي المتواطئ مع حكومة فاشية تتشكل من مجموعة من الإرهابيين من أصحاب السجل الإجرامي، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الحكومة العنصرية، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية، وفرض المقاطعة والعزل على الكيان العنصري الفاشي، ورفع الحصانة والحماية عن إسرائيل ومجرميها.