الأهلى المصرى يقتنص 22 جائزة دولية

الأفضل فى مجالات القروض المشتركة وتمويل المشروعات والتمويل الهيكلى وإعادة الهيكلة

حصد البنك الأهلى المصرى 22 جائزة دولية، من مؤسسة EMEAFinance وهى مؤسسة ذات ثقل والتى منحت البنك 4 جوائز كأفضل بنك فى المجالات الآتية «أفضل بنك فى مجال تمويل القروض المشتركة وأفضل بنك فى مجالى تمويل المشروعات والتمويل الهيكلى بالإضافة الى مجال اعادة الهيكلة فى قارة أفريقيا لعام 2022»، هذا فضلا عن 18 جائزة أخرى مقدمة للبنك من نفس المؤسسة عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، كأفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلى والتوريق وتمويل البنية التحتية وتمويل المشروعات الصناعية لعدة شركات بالإضافة الى الجائزة الممنوحة للبنك فى مجال المؤسسات المالية كأفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية فى شمال إفريقيا.

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن حصول البنك على تلك الجوائز من مؤسسة دولية ذات ثقل فى مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية يأتى انعكاسا لتوفير البنك لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره فى دعم القطاعين العام والخاص وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتى لها دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريكًا استراتيجيًا فى تمويل تلك المشروعات، مؤكدا على أن البنك باعتباره اكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية يولى اهتماما متناميا بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبترول والمقاولات والتنمية العقارية وهو ما يساهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل فى مختلف القطاعات.

وأضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى أن هذا الانجاز يعكس شبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية وقدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية، معربا عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجوائز باعتبارها صادرة من مؤسسة عالمية مرموقة ذات مصداقية وثقل دولى.

أكد أبوالفتوح على حرص البنك على المشاركة والاجتماع مع مختلف البنوك الدولية لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث الأساليب التمويلية فى المجالات المختلفة من جانب والارتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها حيث إنها تعتبر أهم أصول البنك.

قال شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى إن نجاح البنك فى الحصول على هذه الجوائز يرجع بشكل اساسى لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية بتلك القروض فضلا عن تطبيق آليات تمويلية مختلفة منها نظام On Lending والتمويل من خلال وكالة ضمانات الصادرات بالإضافة الى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعدة شركات كبرى.

وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

وأكد أحمد السرسى رئيس مجموعة القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن الحصول على 22 جائزة من مؤسسة لها ثقل مثل مؤسسة EMEA Finance

يعكس قدرة فريق العمل بالبنك على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء مثل تمويل المشروعات الجديدة وتمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بالإضافة الى تقديم خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق والتى حصد البنك فيها على 3 جوائز متنوعة.