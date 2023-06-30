مدرب المنتخب الأولمبي: هدفنا الاحتفاظ بالصدارة ونحترم الجابون

أكد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على صعوبة المواجهة التي تنتظر الفراعنة غدًا السبت أمام الجابون في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال ميكالي:" نعلم أن لدينا مباراة صعبة غدا أمام الجابون، ونحن متابعون جيدا المنافس، الجابون منتخب محترم، قاوم أمام قالة وقدم أداء جيدا أمام النيجر، لكنه خسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذا فهو منافس نحن نحترمه جيدا، المباراة مهمة بالنسبة للفراعنة من أجل الاحتفاظ بالصدارة ، ونحن جاهزون لها ودائما نتطلع للفوز ".

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى اليوم وحضره كل من : مواطنه تياجو المدرب العام، واسامه فيصل مهاجم المنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى، وخالد سرحان المترجم.

ويستعد الفراعنة للقاء الجابون الساعة الحادية عشرة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة فى الجولة الثالثة والخامسة للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تستمر بالمغرب إلى يوم 8 يوليو المقبل.

وهى البطولة القارية التى يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة مناصفة مع الجابون ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط وأخيرا الجابون بلا نقاط.

وتابع ميكالى : المنتخب المصري يتطلع إلى تقديم أداء اجيد والوصول إلى أهدافه من المباراة وهى الثلاث نقاط من أجل الاحتفاظ بالصدارة .. استثمرنا بعض الفرص المتاحة أمام مالى ، ونتطلع لمباراة جيدة أمام الجابون ، شكلنا الدفاعى مطمئن ، نعلب بشكل جيد ، بفضل العمل الجماعي للاعبينا ، وهذا يمنح فريقنا القوة والثقة ..لابد أن نحترم المنافس ، فهو ليس لديه ما يخسرة ، وكان الجابون من وجهة نظرة يستحق نتائج أفضل مما حدث ، لابد من تركيز الفراعنة جيدا لأن البطولة ليست سهلة وكرة القدم غير مضمونة.

ويضيف ميكالى : طبيعي جدا أن يلعب الفراعنة وسط ضغوط إيجابية منها أننا نمتلك جمهور عظيم يعشق كرة القدم ويحب أن نري بلاده دائما فى صدارة المشهد ونحن نتعهد باسعاد هذا الجمهور العظيم ، علينا مسئولية كبيرة ..لابد من الصمود وتقديم عروض تليف باسم أحفاد الفراعنة، كل مباراة تمثل لنا تحدى جديد ، وبالنسبة لنا نحن فى حاجة إلى أن نواصل العمل الكثير ، نتمنى تخطى المرحلة الأولى .

ميكالي يتحدث عن توقعاته حال مواجهة المغرب

وعن توقعاته فى حالة مواجهة المغرب الشقيق ، قال ميكالى: نحن نحترم كل المنافسين المغرب وغانا وغينيا وفى إحدى المحطات سنواجه المغرب، سعداء للتواجد فى المغرب، مازال الطريق أمامنا طويل بغض النظر عن المنافسين، ونحن نعمل أن نكون جاهزون لكل المقابلات.

ومن جانبه أكد اسامة فيصل مهاجم المنتخب الأوليمبي أن الجابون منتخب قوى، نحترمه، وفى الوقت نفسه نتطلع للاحتفاظ بالصدارة، نحن فى حالة تركيز، وهدفنا اسعاد الجمهور، وهذا لن يتحقق إلى بالعمل الكبير.

من ناحية أخري أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر للفانلة الحمراء والشورت والجورب الابيض بينما يرتدى الجابون الفانلة الصفراء والشورت والجورب الأزرق، حضر الاجتماع محمود حرب مدير المنتخب ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعيد سليمان مسئول المهمات.