وزير الكهرباء: مشروعات الهيدروجين الأخضر ستوفر استثمارات ب 83 مليارا 600 مليون دولار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر منجم ذهب لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة ستوفر حوالى 44 ألف 352 فرصة عمل مباشرة وحوالى 220 ألف 215 فرص عمل غير مباشرة بإجمالي استثمارات تصل إلى 83 مليار 600 مليون دولار.



وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة للوفد أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2024 و سيكون متاح للتصدير 3 ملايين 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.

وأوضح شاكر، أن إنتاج هذه الكمية من الهيدروجين الأخضر تطلب 19 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة فى 2030 بينما تطلب حوالى 72 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.



وأكد الوزير أنه حريص على دعم الاستثمار المحلى والصناعات المصرية بهدف توطين صناعة مهمات الكهرباء بمصر والتى ستساهم في المستقبل القريب فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة تدعم المستثمرين المحليين والصناعات المحلية فى جميع مشروعات القطاع خاصة الهيدروجين اﻷخضر التى اتخذت فيه مصر خطوات تعتبر سباقة للعالم فى هذا المجال.



وقال شاكر إن جارى الانتهاء من القواعد الخاصة بتوزيع الأراضي المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستثمرين، كاشفا عن أنه سيعقب طرح القواعد توزيع الأراضي على المستثمرين.

وأوضح شاكر أنه بعد توزيع الأراضي على المستثمرين سيتم البدء على الفور عمل الدراسات الفنية والبيئية، مضيفا أن مصر ستكون من أوائل الدول التى تنتج الغاز الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.