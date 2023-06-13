نائب وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة لشركة لنقل الكهرباء

إنعقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2023/2024.

أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين ، المجتمع .

هذا وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً اكدت فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2023/2024 تتمثل فى :

§ الخطة الاستثمارية حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2023/2024 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الإستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وانشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية .

§الحمل الأقصى من المستهدف ان يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 352003 ميجاوات بنسبة زيادة 1,5% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 33800 ميجاوات.

§ تحسين نسبة الفقد :

· من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,66% عام 2021/2022 إلى3,41 % في عام 2022/2023 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,35 % للعام المالى 2023/2024 وهذه النسب غير متضمنة استهلاك المستعمرات والاستهلاك الذاتى .

· وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.





§ تشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسى ، رياح )

· وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى أكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، ولتحقيق هذا الهدف أوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالإجراءات التالية :ــ

- تم التشغيل التجارى لمحطات الرياح بقدرة 500 م.وات.

- تم التشغيل التجارى لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 1465 م.وات.

· تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 عام لمشروعات طاقة الرياح و25 عام لمشروعات الطاقة الشمسية ) بإجمالي قدرات 2800 م.وات على النحو التالى : ـ





- 2100 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

- 700 م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية .

· هذا بالإضافة الى المشروعات المنفذة بمعرفة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالى :

- 1389 م.و من مشروعات طاقة الرياح .

- 183 م.و من مشروعات الطاقة الشمسية .





· وجارى نهو إجراءات توقيع عدد من إتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من طاقة الرياح بإجمالى قدرات 700 م.وات .

· قدرات متاحة من اللمصادر المائية 2800 م.وات .

· وبذلك يكون إجمالي القدرات الإجمالية من الطاقات المتجددة (رياح ، شمسى ، مائى) والتي تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارى إتمام التعاقد عليها هي 10 جيجاوات

· وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وهيئة الربط الخليجي





§ المجال التجارى :

· تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 220,890 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2023/2024 بقيمة قدرها 183,170 مليار جنيه.

· تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 212,983 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2023/2024 بقيمة قدرها 191,052 مليار جنيه.

· وتستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 176,65 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار .

§ الموازنة الجارية:

· من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 178,193 مليارجنيه في 30/6/2023 والمتوقع 147,459 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلى 130,592 مليار جنيه في 30/6/2021.

· من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 195,530 مليار جنيه في 30/6/2024 والمتوقع 179,190 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل الفعلى 161,845 مليار جنيه في 30/6/2022.

§ الموارد البشرية والتدريب:

· من المستهدف ان يصل عدد العاملين إلى 23984 ألف عامل فى 30/6/2024 بإنخفاض 718 عامل عن المتوقع فى 30/6/2023

· وتولى الشركة إهتماماً كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام 2023/2024 لتدريب حوالى 2715 متدرب من العاملين بالشركة و84 متدرب من خارج الشركة من الدول العربية و95 متدرب من العاملين بالشركات خارج قطاع الكهرباء وكذلك تدريب 434 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.

§ وحول نظم الرقابة والضبط الداخلى :

· تولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إهتماماً بالغاً بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فنى ، مالى ، تجارى) ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلى نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء .

وقد أثنى المهندس أسامة عسران على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة ،

وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

كما أكد عسران على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .

وأكد على أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.