كشف بأسماء المصابين والضحايا في حادث أسوان اليوم

ارتفع عدد ضحايا حادث أسوان بين سيارة ميكروباص واخري نقل، الذى وقع صباح اليوم، على طريق إدفو محافظة أسوان شرق الشيخة عطيفة المتجه إلى مرسى علم، واسفر عن وقوع نحو٤٢ مصاباً و٣ وفيات بينهم سيدة وطفلين.

وانطلقت نحو ١٠ عربات إسعاف من محافظة أسوان و١٥ إسعاف من محافظة البحر الاحمر إلى موقع الحادث علي الطريق السريع لإدفو متجه الي مرسي علم، وتم نقل المصابين لاقرب مستشفى بادفو وتحويل الحالات الحرجه إلى مستشفي الجامعي بلأسوان.

وتلقى مدير أمن أسوان بلاغا بوقوع حادث سير بطريق ادفو مرسي علم، وتم تشكيل فريق امني لكشف ملابسات الحادث وتوجه علي الفور مأمور مركز ادفو الي موقع الحادث وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق امام الحركه المرورية.

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