ميناء سفاجا البحرى يستقبل اولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم اولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج على متن العبارة القاهرة وعليها 806 راكب

وتم رفع درجة الاستعداد بمينائي سفاجا والغردقة لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارتين القاهرة والرياض وتم التنسيق مع مجلس مدينتي سفاجا والغردقة وادارة شرطة المرور واعضاء المجتمع المينائى لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء .

وتم الاتفاق على قيام ادارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة اعداد العاملين بهم لسرعة انهاء الاجراءات والتيسير على الركاب وإلغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لارشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم .

كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب وتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء الى الصالات او العكس فى رحلات سريعة ومنتظمة والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة للركاب .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها مع ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة . و التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب الى محافظتهم و قيام إدارة المرور بمحافظة البحر الاحمر بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانى .

على جانب اخر تقوم لجنة من التفتيش البحرى للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب .

وفى نفس السياق قامت ادارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة اسعاف احداهما بجوار العبارة والاخرى بجوار صالة الوصول مجهزين بالاسعافات الاولية مع تزويد صالات الوصول بالاطباء وكافة التجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين و اخذ عينات عشوائية من الركاب وفى حالة الاشتباه بوجود اى حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد .

هذا وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الإثنين 2023/7/3 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 115 شاحنة بضائع و 120 سيارة وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 95 شاحنة بضائع و 110 سيارة

بينما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع عامة ومتنوعة و 20 شاحنة بضائع و 10 سيارات

حيث يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات وتغادر السفينة ROYAL - O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 105 شاحنة بضائع

وشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة

واستقبل الميناء السفينة سينا ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكبا بموانيها

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة