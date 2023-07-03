شروط الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي وأقسامها

يتسائل المئات من الطلاب وأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع عن كلية الذكاء الاصطناعي، وأبرز أهدافها ومستقبلها، بالإضافة إلى كيفية الالتحاق بها وما يعادلها من شهادات.

وتهتم كلية الذكاء الاصطناعي بتعزيز مجالات التميز في التكنولوجيا، وتزويد مؤسسات الدولة بالمعرفة، ودعم جهود الدولة في البناء والحفاظ على الابتكار القائم على التكنولوجيا الرقمية والنمو والإنتاجية في مصر، والتركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي.

شروط الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي

أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى للقبول بها من خلال مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات

أن يكون المتقدم من الشعب العلمية فقط وليس الأدبية

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة والشهادات المعادلة والوافدين

أماكن كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة MTIوالموجودة في الجامعة التكنولوجية الحديثة ومقرها بمنطقة المقطم محافظة القاهرة

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومقرها محافظة الدقهلية

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة فاروس ومقرها محافظة الإسكندرية

أقسام كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر

- قسم الروبوتات والآلات الذكية

- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات

- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة

- قسم علوم البيانات