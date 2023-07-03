"الشك وطلب الطلاق".. أربعيني ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة بالنزهة

شهدت منطقة النزهة بالقاهرة واقعة قتل بشعة، حيث أقدم رجل اربعيني على إنهاء حياة زوجته ، إثر خلاف نشبت بينهما بسبب تعدد علاقاته، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي جعل المتهم يستشط غضباً ، ودفعه إلى إنهاء حياتها بـ 14 طعنة داخل المنزل، تلك الجريمة التى أرعبت أهالي منطقة النزهة تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اصطحبت المتهم الى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال وجودهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة.

اعتدى على إثرها عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض مطواة - سكين، تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وورد بتقرير الصفة التشريحية، الذي كشف عن أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، إضافةً إلى عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، حيث وصل عدد الطعنات إلى 14 طعنة.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة لمرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بعدما تبادل الزوجان الشك فيما بينهما بوجود علاقات محرمة مع أشخاص آخرين في النزهة.