أيام الكلب.. أسخن 40 يومًا في العام

تشهد البلاد خلال الفترة شهر يوليو وأغسطس، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة باعتبارهم أسخن شهور العام نظرًا، لأننا في فصل الصيف الذي يتميز بالحر الشديد وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير.

وتُعرف الأيام التي يشتد فيها الحر كل عام باسم "أيام الكلب"، وهي فترة موسمية تعتبر أشد أيام الصيف، وتبدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي مع بداية شهر يوليو الجاري، وتمتد لمدة 40 يومًا حتى منتصف أغسطس، ولكن في النصف الجنوبي تكون في شهر يناير وفبراير.

ويرجع سبب تسمية أيام الكلب بهذا الاسم إلى الرومان الذين ربطوا بين الطقس الحار وظهور نجم الكلب أو نجم الشعري اليمانية، حيث تتزامن هذه الفترة الزمنية مع ظهوره.

ويعد هذا النجم الأكثر لمعانًا في الكلب الأكبر، مما دفع علماء الفلك القدماء إلى ملاحظته بسهولة.

وتبدأ "أيام الكلب" في التقويم الزراعي يوم 3 يوليو من كل عام، وتستمر حتى يوم 11 أغسطس، إلا أن القدامى حددوا أيام الكلب من (24 يوليو) وحتى (24 أغسطس) من كل عام.

ولكن أيام الكلب بالنسبة لليونانيين القدماء لم تعد تتوافق مع أيام اليوم وذلك بسبب حركة الأرض التي تتأرجح على محورها كل 26000 سنة، مما يغير موقع النجوم، لذلك فإن نجم الكلب لم يعد في موضعه في الوقت نفسه من السنة الشمسية.

كما سُميت أيام الكلب بهذا الاسم لأن تلك الأيام الحارة تكون غير ملائمة للكلاب، وقيل بأنها ترتبط بالطقس الذي يصيب الكلاب بالجنون.