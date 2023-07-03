تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الانحاء حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة على كافة الانحاء اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل.

ارتفاع الرطوبة

وأضافت الهيئة، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة