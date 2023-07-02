تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال ودرجات الحرارة الأيام المقبلة.

وقالت إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجة أو درجتين، غدا وبغد غد، مشيرة إلى وجود ارتفاع بنسب الرطوبة وستزيد تدريجيا خلال الأيام المقبلة، في الجو ما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة بمعدل يتجاوز القيم المقاسة بالظل بنحو 3 درجات.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهذه تعتبر المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة العالية مع سطوع أشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس على القاهرة الكبرى

وأوضحت أن الأجواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد حارة رطبة، بينما أجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية فضلا عن شمال وجنوب سيناء خلال فترات النهار، إذ ان هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأكدت أن حالة الطقس خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، وبالتالي فإنها أجواء معتدلة تماما ليلا لاسيما مع وجود نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات.

وحذرت من شبورة مائية خفيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتتلاشى هذه الشبورة بمجرد سطوع أشعة الشمس، موضحة أن هناك نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، مما يقلل من الشعور بنسب الرطوبة، كما أن هناك استقرار كبير على أغلب المحافظات ومتوققع استمراره حتى نهاية الأسبوع.

وحذرت، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 أو 4 عصرًا، إذ أنَّ تلك الفترة نسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مشيرة إلى أنَّه في حالة الخروج في هذا التوقيت، يجب ارتداء غطاء للرأس مع تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم فصلا عن ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون إلى جانب التواجد في أماكن جيدة التهوية.

جاء ذلك مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر فضائية القناة الأولى.