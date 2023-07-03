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الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك في ضوء المتغيرات العالمية التي تشهدها الاقتصاديات والتي تؤثر على أسعاره.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 يوليو

وترصد"بوابة الوفد"، أسعار الدولار في البنوك:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع

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