أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك في ضوء المتغيرات العالمية التي تشهدها الاقتصاديات والتي تؤثر على أسعاره.

وترصد"بوابة الوفد"، أسعار الدولار في البنوك:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع