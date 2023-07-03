محاق محرم.. ظواهر فلكية تُزين سماء العالم خلال يوليو

تشهد سماء مصر والعالم بعض الظواهر الفلكية التي يمكن مشاهدتها في الحقول الزراعية والسواحل و الصحاري والبراري والجبال، والتي يحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

كما أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز الظواهر الفلكية خلال يوليو الجاري:

بدر ذو الحجة

يكتمل قرص القمر "بدر ذو الحجة" يوم 3 يوليو ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد وهو العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023 حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد، حيث أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ظواهر فلكية

القمر و زحل

يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في الـ 11:10 مساءا تقريبا يوم 6 يوليو، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى فجر يوم 7 يوليو حيث يختفي هذا المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

المريخ وريجولس

يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد يوم 10 يوليو وهو ألمع نجوم برج الأسد على الإطلاق ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

تبلغ كتلة القمر 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية يمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ 10:15 مساءا تقريبا

القمر والمشترى

يشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) يوم 12 يوليو حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق في الـ 1:45 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر والثريا

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ويمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 2:45 صباحا باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

عطارد وخلية النحل

يقترن كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان يومي 14 و15 يوليو، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) حيث يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 9:50 مساءا تقريبا

محاق محرم

لن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل يوم 17 يوليوإيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجها للأرض.

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

القمر وعطارد

يقترن القمر مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) يوم 19 يوليو ويمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتي الـ 9:00 مساءا تقريبا حيث يبدأ المشهد في الغروب.

القمر والزهرة والمريخ و ريجولس

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد يومي 20 و21 يوليو .

وتبلغ كتلة القمر 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية، حيث يعد هذا الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب بعد غروب الشمس ودخول الليل في هذين اليومين .

ويكون القمر بين الزهرة والمريخ يوم 20 يوليو ، ثم فوقهما مقترنا مع المريخ في 21 يوليو، حيث أن هذا المشهد يبدأ في الغروب بحلول الساعة 9:20 مساءا تقريبا، ومن ثم يبدأ القمر في الابتعاد عن هذا المشهد بدأ من 22 يوليو.

الزهرة وعطارد و ريجولس

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) والنجم ريجولس (Regulus قلب الأسد) يوم 27 يوليو.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران الثلاثي باتجاة الغرب عند دخول الليل حتي غروب المشهد بحلول الـ 8:45 مساءا تقريبا في 27 يوليو.

كما يقترن كوكب عطارد مع النجم ريجولس ، حيث يُرى هذا المشهد عند دخول الليل في 28 يوليو وحتى غروبه في الـ 9:5 مساءا تقريبا

القمر وقلب العقرب

يقترن القمر يوم 28 يوليو مع النجم أنتاريس Antares (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ،ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 2:00 صباحا من اليوم التالي

زخة شهب دلتا الدلويات

وتحد ث زخة شهب الدلويات يومي 29 و30 يوليو وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة .. تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 29 وفجر 30 يوليو.

ويعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها، فأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء، حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.