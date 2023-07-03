أمريكا.. مصرع وإصابة 30 شخصًا بينهم أطفال في إطلاق نار عشوائي

قالت شرطة مدينة بالتيمور الأميركية إن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون، من بينهم 14 طفلا تقريبا، في حادث إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند في ساعة مبكرة بعد حفلة، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت الشرطة للصحفيين إن فتاة عمرها 18 عاما وشابا عمره 20 عاما قتلا في حادثة إطلاق النار، بينما نقل تسعة أشخاص للمستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية، مضيفة أن عددا قليلا منهم في حالة حرجة.

وقال ريتشارد وورلي، القائم بأعمال مفوض شرطة بالتيمور، إن من بين الجرحى 14 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مشيرا إلى أن العمل جار لتأكيد عمر الضحايا.

وأضاف وورلي أن الشرطة لا تزال تبحث عن عدد من المشتبه بهم، وحث أفراد المجتمع على تقديم أي معلومات أو مقاطع مصورة عن الواقعة.

وتابع "متأكدون من أنهم أكثر من فرد. ولكن لا نعرف عدد (المشتبه بهم تحديدا)".

ووقع الحادث في مدينة بالتيمور الواقعة على بعد 60 كيلومترا تقريبا شمالي العاصمة واشنطن قبيل عطلة يوم الاستقلال التي يحتفل بها الأميركيون في الرابع من يوليو، إذ يتجمعون عادة ويقيمون حفلات شواء ويطلقون الألعاب النارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل في حفل بحي بروكلين هومز في بالتيمور، والذي حضره مئات الأشخاص.



