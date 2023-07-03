الإخوان لا يؤمنون بالوطن.. و30 يونيو حررت مصر من قبضة الجماعة (فيديو)

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإخوان لا يؤمنون بفكرة الوطن، وكان هناك إرهاب للإعلام والسياسيين ومحاولة إنشاء كيانات موازية للنظام الأمني لترسيخ حكمهم وأقدموا على ممارسات فاشية.

بيان 3 يوليو أنقذ الوطن من جماعة الإخوان

وأضاف طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد: “ كنا على قلب رجل واحد لاستعادة الوطن في ثورة 30 يونيو، متابعا : “لم نهتم بأي شيء سوى استعادة الهوية المصرية، وبيان 3 يوليو أنقذ الوطن من جماعة الإخوان”.

وتابع النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الإخوان الإرهابيين لا يؤمنون بالوطن، والاختلاف مع الاخوان لم يكن سياسيا ولكن اختلاف على وطن،مشيرا إلى أن بيان 3 يوليو حرر مصر من قبضة الإخوان الإرهابية.

ومن جانبه قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: “الإعلام كان مقدرا حجم الإخوان والقضية تعتبر قضية مبدأ”.



ولفت مسلم خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدي البلد وذلك في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، مساء اليوم الجمعة أن فترة حكم الإخوان من أصعب الفترات التي مرت على مصر، موضحا أن هناك عدد كبير من الكتاب كانوا على موقف واحد من كشف حقيقة الإخوان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنهم تعرضوا للتهديد بالاغتيال من قبل الإخوان خاصة بعدما ذهبوا للمشاركة في البيان المشترك للقوى الوطنية ، الذي دعا له الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع وقتها في شهر يوليو 2013.