عبد الظاهر السقا : لم نتعمد إضاعة الوقت أمام الأهلي

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر أن الفريقين قدمو مباراة جيدة وكنا نريد الحفاظ على المركز الثالث والأهلي يريد إنهاء بطولة الدوري مبكراً واتفقنا قبل المباراة على الظهور وتقديم آداء مميز.

وأضاف السقا في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " الوصول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثاني على التوالي يُعد إنجاز كبير جدا وكل سنة لدينا تارجت لنحققه ، مشيراً إلي أن الفريق عانى من غيابات مثل بوبو ومروان محسن الذي أجرى جراحة في الوجه وغاب عن الفريق فترة ".

وتابع " تصريحات مارسيل كولر عن إهدار الوقت ، لاعبونا لم يتعمدو إضاعة الوقت وجنش لم يسقط كثيرا طوال المباراة وأكد على أن هدف أحمد عاطف في مرمى الأهلي صحيح ولا أستطيع الحكم على هدف الأهلي ".

علي ماهر يعلق على تعادل فيوتشر أمام الأهلي

من جانبه أكد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر أنه راضٍ تماماً عن تعادل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ كنا نعاني قبل بداية المباراة من غياب 7 لاعبين ”.

وتابع: “ أعتقد أن لاعبي فريقي يستحقون التحية على الأداء الذي قدموه في مواجهة الأهلي رغم قلة عدد الفرص لكن أيضاً الأهلي لم يهدد مرمانا بالكثير من الفرص ”.

وأضاف علي ماهر: “ الاهلي حقق العديد من الإنتصارات والألقاب في الفترة الأخيرة والتي أرى أنها شرفت مصر في الخارج، كما أنهم لم يخسروا حتى الآن في الدوري ”.

وعلق علي ماهر على تصريحات مارسيل كولر قائلا: “ لا أطالب اللاعبين بإهدار الوقت وتعمد السقوط، أحب لعب كرة القدم الاستمتاع بها ولا أفضل اللجوء لهذه الطريقة ”.

أحمد عاطف: هدفي في شباك الأهلي صحيح

يري أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، إن فريقه دخل مباراة الاهلي من أجل تحقيق الانتصار وليس التعادل، مشيرا إلى أن الفريق يدخل أي مباراة لتحقيق الثلاث نقاط.

وقال عاطف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك محمد الشناوي صحيح وليس به أي تسلل، ولم نتحدث عن الهدف طوال اللقاء، وشاهدنا اللقطة بعد المباراة.

وتابع: الإصابة أبعدتني عن المشاركة مع الفريق لمدة أكثر من شهرين، وتدربت من أجل العودة مجددا للمشاركة أساسيا مع الفريق.