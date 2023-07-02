عبد الحليم حافظ يغني لعصام صاصا.. الذكاء الاصطناعي يفجر أزمة جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مثير للجدل لأغنية «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات عصام صاصا، ولكن بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بواسطة الذكاء الاصطناعي، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغضب الشديد من قبل الجماهير.

الذكاء الاصطناعي يشغل أزمة بين جماهير العندليب وعصام صاصا

انتشر مقطع الفيديو لصوت عبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، وهذا الأمر تسبب في أزمة وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انقسمت إلى فريقين، فريق يرى أن الموضوع مضحك ومثير للسخرية، والآخر يرى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يقضي على تراث النجوم الراحلين، جاءت التعليقات كالاتي " عبد الحليم مينفعش يتقارب بحد عيب اللي بيحصل ده فنان له وضعه ومكانته وأغاني هتفضل تراث"، " الاول كان أم كلثوم ودلوقتي عبدالحليم كدا كتير الموضوع افور وخرج عن حده".

بينما جاءت التعليقات الساخرة من الأمر كالأتي، "أحلام العيد دي ولا أي"، " ينهار أبيض لا عبدالحليم لا"، "حتى عبدالحليم مش سايبنوا في حاله"، "عبدالحليم صاصا".

الناقد الموسيقي محمد فوزي يعلق

علق الناقد الموسيقي محمود فوزي، عن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الغناء، خاصة بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأم كلثوم وهي تغني لشيرين وعبد الحليم لعصام صاصا قائلا: "أنا أرفض العبث مع الرموز، أصبحنا أمام الأمر الواقع، لكن ليس من المعقول أن يغني عبدالحليم حافظ أغنية مهرجانات".

عبدالحليم

وأضاف الناقد الموسيقي : "لا يجب أن نعبث بالثوابت، لماذا نضع رموزنا مثل عبدالحليم أو أم كلثوم أو فريد الأطرش في موقف ليسوا طرفا فيه، لهم تاريخ عظيم ورحلوا عن دنيانا، ومن ثم يجب أن نتعامل مع الأحياء، ويجب ألا نعبث مع رموزنا".

وتابع حديثة في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي :" هناك حالة استنكار شديدة لإعادة غناء الوابت الفنية، ونحن الآن مطالبون بتقنين الذكاء الاصطناعي بما يتناسب معنا، والشركة المنتجة لأغاني الفنان عمرو دياب وقفت أغنية تستخدم صوته في أدائها، لأن صوت المطرب حقه وملكيته".