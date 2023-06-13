أوبرا دمنهور تحتفل بذكري ميلاد عبد الحليم حافظ

بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان عبد الحليم حافظ يستضيف صالون أوبرا دمنهور المطرب والملحن الكبير إبراهيم نصير في حوار يديره الشاعر الكبير أحمد يحيى في السابعة مساء يوم الاثنين ١٩ يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، ومن إعداد الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي والفكري .

يدور اللقاء حول أهم أعمال العندليب الأسمر ، ومحطات حياته التي جعلت منه فناناً كبيرا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مسيرته الفنية، مع الإشارة إلى تجربته السينمائية التى قدم خلالها العديد من الأغاني الناجحة .

وسوف يتخلل اللقاء باقة متنوعة من أجمل القصائد والأغانى التى قدمها العندليب الأسمر، حيث جمعها المطرب ابراهيم نصير فى نسيج واحد ليشدو بها برفقة آلة العود منها: جبار - أى دمعة حزن لا - قارئة الفنجان - أحبك - يا مالكا القلب - زى الهوى - على حسب وداد قلبي .

الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم نصير هو مطرب وملحن درس بأكاديمية الفنون ، وحاصل على تقدير امتياز في آلة العود، وقد شارك بالغناء في العديد من الحفلات الناجحة منها حفل ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ بالمسرح الصغير بالأوبرا ، وقد قام بتلحين العديد من الأغاني التى غناها كبار الفنانين مثل الفنان هاني شاكر والفنان مدحت صالح والفنانة ذكرى والفنان ايمان البحر درويش.. وغيرهم من كبار المطربين، ومن أشهر الأغاني التي قام بتلحينها : قول يا قلم - ضميني وانسى الدنيا - حروف الحق - وحياة من خلقك وحماكي - من حق مين فينا - كان وعد نتقابل - اتمنيتك إنتى...وغيرها من الأغاني .